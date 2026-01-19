Valentino Meloni Una leggenda continuerà a ispirare
Valentino, figura iconica del panorama italiano, lascia un'impronta indelebile nella cultura del paese. Personalità apprezzate come Meloni, Tajani, Salvini e Conte hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo il suo ruolo di protagonista e simbolo del genio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, ma anche l’occasione per riflettere sul patrimonio che ha contribuito a costruire nel corso degli anni.
L'Italia piange Valentino, morto a 93 anni. "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni., "Maestro di eleganza, simbolo del genio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il nostro Paese perde un protagonista assoluto dello stile e della creatività, inimitabile e insostituibile. Una preghiera". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini., "Con Valentino Garavani l'Italia perde un protagonista assoluto della moda mondiale.
