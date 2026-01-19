Valentino, icona della moda italiana e riconosciuto come uno dei maggiori stilisti del nostro tempo, si è spento all'età di 93 anni. Con un comunicato ufficiale è stato annunciato il suo addio, lasciando un’eredità duratura nel mondo della moda. La sua influenza e il suo stile hanno contribuito a far conoscere l’italianità e l’eleganza a livello internazionale.

Con un comunicato ufficiale è stato annunciato l'addio a uno degli artisti che hanno reso la moda italiana famosa in tutto il mondo. Lo stilista Valentino è morto all'età di 93 anni. A rivelarlo è stato un comunicato ufficiale della sua fondazione, annunciando che il decesso è avvenuto nella sua residenza di Roma, circondato dai suoi cari. L'annuncio della morte di Valentino L'artista ha segnato la storia della moda italiana e un comunicato della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha tristemente annunciato che la morte è avvenuta oggi, il 19 gennaio 2026, a Roma. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Valentino: l'ultimo 'imperatore della moda' è morto a 93 anni

