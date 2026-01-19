Valentino lo stilista che vestì le stelle del cinema

Valentino, noto stilista italiano, ha costruito sin dagli anni Sessanta un forte legame tra il suo marchio e il mondo del cinema. Celebre per l’eleganza e la raffinatezza, il suo nome rappresenta un simbolo del made in Italy a livello internazionale. Con la sua creatività, ha vestito numerose attrici in film e occasioni speciali, contribuendo a definire lo stile di un’epoca. Oggi si ricorda la sua figura, scomparsa a 93 anni.

Ha creato fin dagli anni Sessanta un legame indissolubile tra il suo marchio e il mondo del cinema. Valentino, scomparso oggi a 93 anni, il cui brand è da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy all’interno del panorama internazionale, ha vestito un’ampia schiera di attrici per film e occasioni speciali. Da Audrey Hepburn che sfoggiò un completo apres-ski nel brand ‘Charade’ del 1963 a Julia Roberts, una delle sue muse più amate che spesso si presentava sul set con le sue creazioni iconiche, passando per stelle come Monica Vitti (indimenticabile il suo abito da cocktail nero in ‘La Notte’ di Michelangelo Antonioni), Anne Hathaway che sfoggiò i suo abiti anche nella notte degli Oscar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.

