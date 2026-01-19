Valentino | l' Imperatore della moda

Valentino Garavani è riconosciuto come uno dei principali nomi della moda internazionale, simbolo di eleganza e raffinatezza. Con un percorso dedicato all’artigianalità italiana, ha contribuito a definire lo stile senza tempo che ancora oggi rappresenta il lusso e la classe. La sua influenza nel settore ha reso Valentino un’icona di autenticità e qualità nel panorama della moda mondiale.

Valentino Garavani è uno dei più grandi stilisti della storia della moda internazionale, simbolo di eleganza senza tempo, lusso raffinato e arti artigianalità italiana. Valentino ha costruito un impero creativo capace di attraversare decenni, mode e rivoluzioni culturali, rimanendo sempre fedele ad un'idea di bellezza propria ed indiscutibile. Negli anni'50 si trasferisce a Parigi per entrare nella Casa di Moda diJean Dessès e nell'atelier di Guy Laroche. Rientrato in Italia apre una propria Maison.

