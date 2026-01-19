Valentino i due grandi amori del re della moda italiana

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, si è spento a 93 anni. La sua vita e carriera hanno rappresentato un punto di riferimento nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e sobrietà. Con questa perdita, si chiude un capitolo importante della moda internazionale, caratterizzato da un approccio raffinato e riservato, che ha lasciato un’eredità duratura nel panorama stilistico mondiale.

Si è spento oggi, all'età di 93 anni, Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda. Con la sua scomparsa si chiude una delle parabole più luminose e riservate della storia del costume internazionale, un'esistenza costruita sull'eleganza assoluta e su un controllo quasi maniacale della propria immagine pubblica, soprattutto quando si trattava della vita privata. La discrezione è stata infatti una cifra costante dell'intero percorso umano e professionale di Valentino Clemente Ludovico Garavani, nato l'11 maggio 1932 a Voghera. Dalla prima collezione del 1959 fino all'ultima disegnata prima del ritiro nel 2008, lo stilista ha custodito gelosamente la dimensione più intima di sé, lasciando filtrare solo pochissimi dettagli.

