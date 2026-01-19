valentino garavani morto le immagini delle passeggiate nella sua capri con giancarlo giammetti

Valentino Garavani, celebre stilista e figura di spicco nel mondo della moda, è venuto a mancare a Roma all’età di 92 anni. Le immagini delle sue passeggiate a Capri insieme a Giancarlo Giammetti testimoniano il suo legame con il territorio e il suo stile di vita. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, lasciando un’eredità di eleganza e creatività.

Il mondo della moda saluta Valentino Garavani, scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni. Lo stilista si è spento nella sua residenza sull’Appia Antica, circondato dai suoi cari. Le immagini che lo ritraggono insieme a Giancarlo Giammetti a Capri, dieci anni fa, accompagnano il ricordo di una delle figure più influenti dell’haute couture internazionale. Capri occupava un posto centrale nella sua vita privata. Nato a Voghera nel 1932, Valentino ha costruito una carriera legata a un’idea di lusso classico e riconoscibile, con Roma come punto fermo della sua storia creativa. La camera ardente sarà allestita in piazza Mignanelli, storica sede della maison. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

