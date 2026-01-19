Valentino Garavani l' imitazione di Dario Ballantini alla Prima della Scala 2024 | Abbiamo la fata turchina e i Corazzieri andate a cambiarvi - VIDEO

Durante la Prima della Scala 2024, Dario Ballantini ha interpretato con successo l’imitazione dello stilista Valentino Garavani, suscitando l’attenzione del pubblico e dei media. La performance ha aggiunto un tocco di ironia alla serata, dimostrando come l’arte della satira possa incontrarsi con l’eleganza della scena culturale italiana. Ecco il video dell’imitazione che ha attirato numerosi commenti e curiosità.

La Prima della Scala 2024 non ha offerto solo musica e alta società, ma anche un momento di ironia grazie a Dario Ballantini, che ha portato sul red carpet una delle sue imitazioni più celebri: Valentino Garavani. L’artista livornese, noto per la sua capacità di trasformarsi in icone della moda e dello spettacolo, ha riproposto il celebre stilista con il suo stile inconfondibile, tra eleganza teatrale e gestualità ricercata. La sua presenza ha attirato l’attenzione di fotografi e curiosi, regalando un tocco di leggerezza a una serata tradizionalmente formale. Ballantini, in mezzo ai vari Vip che raggiungevano il prestigioso teatro milanese, ha preso in giro alcuni ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

“Valentino è stato la svolta della mia carriera, gli devo tutto. Riconosceva la somiglianza, un’attrice crede ancora oggi che fossi quello ‘vero'” : il ricordo dello storico imitatore Dario BallantiniDario Ballantini ricorda Valentino Garavani, scomparso oggi a 93 anni, sottolineando l'importanza del suo ruolo nella propria carriera.

