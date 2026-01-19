Valentino Garavani l’eleganza eterna | le immagini che raccontano una vita nella moda

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ha segnato la storia della moda con il suo stile raffinato e senza tempo. La sua figura rappresenta l’eleganza classica e l’artigianalità che hanno contraddistinto la sua lunga carriera. In questo articolo, ripercorreremo la sua vita e le immagini che testimoniano il suo contributo all’alta moda, lasciando un’eredità che continua a influenzare il mondo del design e dello stile.

AGI - Valentino Garavani, icona assoluta dell'alta moda italiana, è morto oggi a 93 anni nella sua residenza romana, circondato dai suoi cari. Lo ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Addio a #Valentino Garavani, re della #moda. Lo stilista si è spento a Roma all'età di 93 anni. #Tg1 - facebook.com facebook

La Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Valentino Garavani, icona capace di rappresentare l’eccellenza e la creatività italiana in tutto il mondo x.com

