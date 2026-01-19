valentino garavani gli amori di una vita da giammetti a hoeksema

Valentino Garavani, stilista di fama internazionale, ha sempre privilegiato la riservatezza sulla sua vita privata. Nonostante la sua discrezione, alcune importanti sfumature personali sono state rivelate nel corso degli anni, tra conferme e ipotesi. In questo articolo, esploreremo gli aspetti più noti e meno noti della sua sfera privata, dai legami con Giammetti a rapporti con altri personaggi, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

Valentino Garavani ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla sua vita privata. Nonostante la discrezione assoluta che ha governato i suoi affari personali, alcune sfumature del suo mondo più intimo sono emerse nel tempo, tra conferme e speculazioni. Una vita ricca di passioni anche se il celebre stilista non si è mai sposato e non ha avuto figli. La storia di Valentino Garavani con Giancarlo Giammetti. Al centro della vita di Valentino Garavani, scomparso a 93 anni a gennaio 2026, c’è sempre stato, oltre alla moda, Giancarlo Giammetti. Incontrato una sera d’estate del 1960 in un locale romano, Giancarlo, di sei anni più giovane e proveniente da una ricca famiglia capitolina, divenne presto il partner di Valentino sia negli affari che nella vita privata. 🔗 Leggi su Dilei.it

