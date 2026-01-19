Valentino Garavani, noto stilista italiano, è scomparso all'età di 93 anni. La sua carriera, iniziata in Italia e proseguita in Francia, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda. Fondatore di una maison di prestigio, ha contribuito all'haute couture con eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca, e il suo addio è stato celebrato con un party che si è protratto fino all'alba, testimonianza della sua influenza duratura

Il mondo della moda piange il suo Ultimo Imperatore: addio a Valentino, protagonista dell'haute couture internazionale. Il mondo glamour di Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nato a Voghera, l'11 maggio 1932, scompare con lui, il creatore dell'omonimo marchio, che amava il lusso e Roma, dove aveva lasciato il cuore, pur scegliendo Parigi per sfilare. E a Roma si è spento oggi, lnuedì 19 gennaio, nella serenità della sua residenza sull'Appia Antica, circondato dall'affetto dei suoi cari. Valentino, morto lo stilista e gigante della moda Made in Italy: aveva 93 anni Chi era Valentino La camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì, dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli, storica sede della maison; i funerali venerdì alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Valentino Garavani, chi era lo stilista morto a 93 anni. Gli inizi tra Italia e Francia, la Fondazione, il party di addio: «Si ballò fino all'alba»

Addio a Valentino Garavani, lo stilista aveva 93 anni: si è spento a casa suaÈ scomparso Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Valentino Garavani, chi era lo stilista morto a 93 anni. Gli inizi tra Italia e Francia, la Fondazione, il party di addio: «Si ballò fino all'alba» - Il mondo della moda piange il suo Ultimo Imperatore: addio a Valentino, protagonista dell'haute couture internazionale. msn.com