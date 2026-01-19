Valentino Garavani addio all' imperatore della moda

Valentino Garavani, noto come l'imperatore della moda, è deceduto a Roma all’età di 93 anni. Celebrato per il suo stile elegante e senza tempo, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, indossato da figure di rilievo come Jackie Kennedy, Julia Roberts e la regina Rania di Giordania. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che lo ricorderà per la sua creatività e raffinatezza.

“L’imperatore della moda” Valentino Garavani è morto a Roma all’età di 93 anni. Conosciuto universalmente con il suo nome di battesimo, Valentino era ammirato da generazioni di reali, first lady e star del cinema, da Jackie Kennedy Onassis, a Julia Roberts e alla regina Rania di Giordania. Mai incline all’audacia o agli abiti appariscenti, Valentino ha commesso pochissimi passi falsi nel campo della moda durante la sua carriera lunga quasi mezzo secolo, che va dai suoi esordi a Roma negli anni ’60 fino al suo ritiro nel 2008. I suoi modelli infallibili hanno reso Valentino il re del tappeto rosso, il punto di riferimento per le esigenze delle celebrità alle cerimonie di premiazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggi - Da Marzotto al Qatar: tutti i passaggi di proprietà del marchio Valentino, oggi controllato da Mayhoola con una partecipazione del 30% di Kering ... ilfattoquotidiano.it