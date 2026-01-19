Valentino chi è Giancarlo Giammetti | l’altra metà dello stilista

Giancarlo Giammetti è stato il fedele collaboratore e compagno di vita di Valentino Garavani, contribuendo in modo significativo al successo della maison. La sua presenza ha rappresentato un elemento fondamentale nel percorso dello stilista, formando una delle coppie più influenti nel mondo della moda italiana. La loro collaborazione ha segnato un’epoca, consolidando un rapporto professionale e personale duraturo, che ha lasciato un’impronta importante nel settore.

Se è vero che dietro un grande uomo c'è spesso un grande partner di vita, la storia di Valentino Garavani non fa eccezione. Ed è nella Città Eterna che il destino dello stilista si intreccia a quello di Giancarlo Giammetti, giovane romano, figlio della borghesia capitolina, diviso tra studi di architettura mai davvero completati.

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Il fun - facebook.com facebook

Quando il compagno storico Giancarlo Giammetti diceva: «La moda, i litigi. Stare con Valentino È un miracolo» x.com

