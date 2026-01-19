Valentino | Braga ' ha dato lustro e lavoro a moda italiana e conquistato il mondo'

Valentino ha rappresentato un punto di riferimento nella moda italiana, portando eleganza e raffinatezza nel mondo. Con il suo stile distintivo, caratterizzato da tonalità iconiche e design sobri ma ricercati, il brand ha vestito donne di diverse generazioni, contribuendo a valorizzare l’immagine della moda italiana a livello internazionale. La sua influenza si traduce in un’eredità di qualità e stile riconosciuta in tutto il mondo.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Valentino ha vestito donne di molte generazioni, le ha rese inconfondibili con il suo rosso, con i suoi abiti e accessori sobri e ricercati senza essere vistosi. Eleganza raffinata e inimitabile che ha dato lustro e lavoro alla moda italiana e conquistato il mondo". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

