Valentino 10 curiosità sull’Imperatore della moda

Scopri dieci curiosità su Valentino, l'Imperatore della moda italiana. Con 93 anni di vita e 45 di carriera, Valentino è stato un punto di riferimento nel mondo dell’eleganza e del design. Maestro di stile e innovazione, ha lasciato un segno indelebile nel fashion internazionale, diventando simbolo di raffinatezza e creatività. Questa breve guida offre uno sguardo approfondito sulla vita e le opere di uno dei più grandi couturier italiani.

Novantatré anni di vita e quarantacinque di carriera per il più grande couturier italiano. Maestro di eleganza e bellezza, creatore di una tonalità di rosso leggendaria, Valentino è sinonimo di stile sofisticato in tutto il mondo. Nel giorno della sua scomparsa, celebriamo l'ultimo imperatore della moda ripercorrendone la storia e condividendo alcune curiosità che forse ancora non conoscete L'Imperatore, così è stato soprannominato, perché da Roma, con i suoi abiti, ha conquistato il mondo intero. L'ultimo tra gli imperatori, come è il titolo di un noto docufilm a lui dedicato (Valentino, The Last Emperor), con quel «last» che sembra voler significare la fine della grande epoca della Couture. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italianaÈ venuto a mancare all'età di 93 anni Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, uno dei stilisti più influenti nel panorama della moda italiana.

