vaga smarrito in pigiama a tolmezzo dopo la fuga dalla casa di riposo salvato dagli agenti

Un uomo di 92 anni è stato ritrovato e soccorso dalla Polizia a Tolmezzo dopo essere scappato dalla casa di riposo. L’anziano si era allontanato senza indicazioni e, vestito con il pigiama, è stato rintracciato e messo in sicurezza dagli agenti. L’intervento ha permesso di garantire la sua tutela e il suo ritorno in un ambiente sicuro.

È stato ritrovato e messo in salvo un uomo di 92 anni che si era allontanato da una struttura sanitaria a Tolmezzo (Udine). L’anziano, sorpreso a camminare solo e disorientato nei pressi dell’autostazione, è stato soccorso dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale, che hanno evitato conseguenze ben più gravi grazie a un intervento tempestivo. Il ritrovamento dell’anziano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026 gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Tolmezzo hanno notato un uomo anziano che si aggirava nei pressi dell’autostazione delle corriere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

