Vado a fare la visita ma l' avevano spostata senza dirmelo Il racconto di una paziente di reumatologia
Una paziente di reumatologia descrive un episodio in cui la sua visita, programmata un anno prima per il 31 dicembre 2025, è stata spostata senza comunicazione. Al suo tentativo di presentarsi all’appuntamento, ha scoperto che la visita era stata riprogrammata con una data antecedente. Questa situazione evidenzia l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva tra pazienti e strutture sanitarie per garantire un corretto follow-up delle patologie croniche.
Controlli annuali per una patologia cronica, ma questa volta qualcosa è andato storto. La visita fissata un anno prima per il 31 dicembre 2025 era scomparsa e ne era apparsa un'altra con una data antecedente, la donna però non era stata avvisata. A raccontare cosa è accaduto nell'ultimo giorno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Un dentista è stato condannato a oltre due anni di carcere per aver violentato una paziente durante una visita, in seguito a un episodio in cui l’ha baciata sulla bocca. Il giudice di Velletri ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo, che aveva manifestato comportamenti inappropriati durante l’interazione. La sentenza sottolinea l’importanza di tutelare i pazienti e garantire il rispetto delle norme etiche e legali nel contesto sanitario.
