USIM | senza rottura con i CoCeR nessun vero sindacato

USIM evidenzia l'importanza di un sindacalismo militare senza rotture con i Co.Ce.R., ritenendo che senza un vero sindacato non si possa garantire una rappresentanza efficace. Il sindacalismo militare, secondo USIM, nasce per superare le anomalie democratiche che hanno caratterizzato a lungo il settore delle Forze Armate, promuovendo un confronto più strutturato e rappresentativo.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente da USIM Il sindacalismo militare nasce per superare un’anomalia democratica che ha caratterizzato per decenni il mondo delle Forze Armate. Un’anomalia che ha limitato la possibilità di una rappresentanza effettiva del personale militare e che oggi, nonostante l’introduzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rischia di essere semplicemente riprodotta sotto nuove forme, senza affrontare fino in fondo il nodo politico della rappresentanza. I Consigli Centrali di Rappresentanza (Co.Ce.R.), per oltre quarant’anni unica voce consentita al personale militare, hanno incarnato un modello strutturalmente debole, privo di reali poteri e strettamente subordinato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USIM: senza rottura con i Co.Ce.R., nessun vero sindacato

Leggi anche: Casa Sollievo, sul cambio di contratto è rottura senza precedenti: sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione

Leggi anche: ? Maria Elena Boschi Conferma la Rottura con Giulio Berruti: “È Vero, Purtroppo”