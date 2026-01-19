Usa un pony per fare pubblicità al suo negozio L'avvocata | Anche gli equidi subiscono maltrattamenti costanti

Un video diffuso a Caivano, Napoli, mostra un commerciante che maltratta un pony per promuovere i suoi prodotti. L’avvocata sottolinea come anche gli equidi siano vittime di maltrattamenti frequenti. È importante sensibilizzare su questo tema e promuovere il rispetto degli animali, che meritano cura e protezione.

In un video un commerciante di Caivano, Comune in provincia di Napoli, strattona e maltratta un pony per pubblicizzare i suoi prodotti. Laura Mascolo, avvocata esperta in diritti animali, spiega: "Se si riconosce che è un caso di maltrattamento l'autore rischia da sei mesi a due anni di reclusione e una multa da 5.000 a 30.000 euro".🔗 Leggi su Fanpage.it Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”

Le proteste in Iran continuano, con diverse vittime tra i manifestanti. Donald Trump ha invitato i dimostranti a rafforzare le proprie posizioni e ha annunciato l'invio di aiuti. Teheran ha risposto all'ONU accusando gli Stati Uniti di voler attaccare il paese. Queste notizie rappresentano un quadro in evoluzione, con tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

Cosa fare per gestire nel migliore dei modi cavalli, asini e pony, per garantire loro il vero benessere rispettando le loro esigenze e la loro natura, per fare le scelte giuste in termini di spazi, socialità, alimentazione, attività quotidiane

