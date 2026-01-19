Uomo senza nome trovato morto lungo la strada
Un uomo senza nome è stato rinvenuto senza vita lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo, in provincia di Foggia. La scoperta è avvenuta recentemente e le autorità stanno procedendo con le indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o cause specifiche.
Il cadavere di un uomo non ancora identificato è stato trovato lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo (Foggia). Il corpo è stato rinvenuto all'altezza del chilometro 615, a breve distanza dai binari della ferrovia.Gli accertamenti sul postoIl corpo è stato notato dall'autista di un.🔗 Leggi su Today.it
