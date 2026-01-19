Uomo senza nome trovato morto lungo la strada

Un uomo senza nome è stato rinvenuto senza vita lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo, in provincia di Foggia. La scoperta è avvenuta recentemente e le autorità stanno procedendo con le indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o cause specifiche.

Peppe Vessicchio ora ha un teatro che porta il suo nome. Nasce così uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria di un uomo che non ha mai dimenticato le sue radici. “Papà era fiero di essere napoletano. Il ricordo commosso della figlia Alessia facebook

