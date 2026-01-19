Uomo senza nome trovato morto lungo la strada

Da today.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo senza nome è stato rinvenuto senza vita lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo, in provincia di Foggia. La scoperta è avvenuta recentemente e le autorità stanno procedendo con le indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o cause specifiche.

Il cadavere di un uomo non ancora identificato è stato trovato lungo la Statale 16, tra Serracapriola e San Severo (Foggia). Il corpo è stato rinvenuto all'altezza del chilometro 615, a breve distanza dai binari della ferrovia.Gli accertamenti sul postoIl corpo è stato notato dall'autista di un.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Pesaro, morto un uomo per strada: trovato senza vita sull’asfalto

Leggi anche: Giallo a Veduggio: Luca Zoia trovato morto lungo la strada, si indaga per investimento

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

uomo senza nome trovatoGiallo in Calabria: trovato uomo senza vita - Il corpo non presenta segni di violenza e l'identità resta un mistero ... zoom24.it

VINCO 99 NOTTI nella FORESTA CON LA NUOVA CLASSE OP su ROBLOX!

Video VINCO 99 NOTTI nella FORESTA CON LA NUOVA CLASSE OP su ROBLOX!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.