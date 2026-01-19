Uomini e Donne registrazione 19 Gennaio 2026 | le anticipazioni

Lunedì 19 gennaio 2026 si svolgerà una nuova registrazione di Uomini e Donne, con particolare attenzione al parterre over e a Sara Gaudenzi. Questa puntata rappresenta un momento significativo per il programma, offrendo aggiornamenti sui protagonisti e sviluppi nelle dinamiche tra i partecipanti. Di seguito le anticipazioni più recenti riguardanti questa registrazione.

Uomini e Donne torna in registrazione lunedì 19 gennaio 2026. Si tratta di una puntata importante soprattutto per il parterre over e Sara Gaudenzi. In studio si riaccende il confronto su sentimenti e intenzioni, con una dama che fatica a cambiare prospettiva e un cavaliere che prende una decisione drastica. Intanto, sul trono classico, una frequentazione si rafforza con proposte concrete, mentre un’altra conoscenza vive un momento di gelo e incomprensione. Svelato il nuovo lavoro di Gemma Glagni Gemma Galgani e Mario Lenti: la convinzione che non cambia. Al centro dello studio torna Gemma Galgani, convinta che Mario Lenti provi un interesse reale nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, registrazione 19 gennaio: Mario rifiuta ancora GemmaNella registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, si è assistito al proseguimento della dinamica tra Mario e Gemma Galgani.

