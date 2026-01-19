Uomini e Donne Martina non è la scelta di Flavio | non smettere mai di sorridere | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Flavio ha annunciato a Martina di non essere la sua scelta. Nel video di Witty Tv, il tronista spiega le ragioni dietro questa decisione, lasciando spazio a emozioni e riflessioni. Un momento importante del percorso, che evidenzia l’importanza di affrontare con sincerità le proprie scelte sentimentali.

A Uomini e Donne Flavio comunica la sua decisione a Martina. Il tronista spiega i motivi per cui non l’ha scelta. Uomini e Donne, la scelta di Flavio non è Martina: ecco perchè. Flavio non ha scelto Martina a Uomini e Donne. Il tronista chiama la corteggiatrice e ricostruisce il lungo percorso vissuto e condiviso insieme. “ 4 mesi fa quando sono entrato, eri la prima e sei stata la prima che ho notato per il portamento elegante e il sorriso” – dice Flavio. Il tronista prosegue: “sei stata la prima che ho portato in esterna. Inizialmente mi trovato bene con te, poi ci sono state un pò di discussioni dovute al fatto che sentissi un pò di mancanza di chimica e poi te ne sei andata”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

