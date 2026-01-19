Uomini e Donne | Flavio Ubirti non sceglie Martina | Mi sciolgo quando ti guardo ma non siamo compatibili

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha deciso di non fare una scelta tra Martina e l'altra corteggiatrice. Spiegando le proprie motivazioni, il tronista ha sottolineato le differenze caratteriali e la mancanza di compatibilità emotiva che, secondo lui, impediscono una relazione duratura. La decisione rispecchia un percorso di riflessione e attenzione alle reali affinità, evidenziando l'importanza di un rapporto basato sulla sincerità e il rispetto reciproco.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti non sceglie Martina e il web non ci sta: “L’amore vero è quello scomodo” - Nella puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 del dating show di Maria De Filippi il tronista ha ‘scartato’ la corteggiatrice, scegliendo di fatto Nicole ... libero.it