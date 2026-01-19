Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 19 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi, 19 gennaio 2026, su Uomini e Donne. La diretta della puntata, disponibile in streaming, riguarda il Trono Over e il Trono Classico. Su Witty TV è possibile seguire l’evento in tempo reale, per conoscere gli sviluppi delle trame e le novità dei protagonisti. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere nulla dell’appuntamento odierno.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 19 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la conoscenza tra Sabrina e Carlo, ma anche lo scontro tra Gianmaria e Rosanna. Cosa succederà nella puntata di oggi? Gemma torna all’attacco con Mario, ma una nuova cocente delusione è all’orizzonte. Novità anche per il trono di Sara, mentre Flavio è sempre più vicino alla scelta. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 19 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 7 gennaio 2026 in streaming su Witty TV. La trasmissione, che include sia il Trono Over che il Trono Classico, approfondisce le dinamiche e gli sviluppi dei protagonisti. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate per seguire l’appuntamento di oggi su Canale 5.

Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta streaming del 8 gennaio 2026. La puntata, trasmessa su Canale 5, include le ultime novità sia del Trono Over che del Trono Classico. In questo aggiornamento troverai un riepilogo delle dinamiche più recenti e i dettagli sugli sviluppi delle storie dei protagonisti.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 19 al 23 gennaio 2026: Jakub se ne va, Gemma piange disperata - Nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 19 al 23 gennaio 2026 su Canale 5, Jakub se ne va mentre Gemma crolla. msn.com