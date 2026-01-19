La nuova Renault Clio si distingue immediatamente per il suo design distintivo. La firma luminosa dei fari, ispirata alla losanga del logo, conferisce personalità e modernità, mentre i passaruota neri e i cerchi fino a 18” sottolineano un carattere sportivo. Questa sesta generazione unisce stile e funzionalità, offrendo un’auto che cattura l’attenzione con eleganza e raffinatezza, pronta a esprimere passione ad ogni sguardo.

La nuova Renault Clio “parla” con i fari. L’inedita firma luminosa, con le grandi luci diurne che richiamano la losanga del logo, è uno degli elementi che caratterizza la sesta generazione, che esteticamente esibisce anche passaruota neri (opachi sulla variante di accesso e lucidi negli allestimenti più pregiati) che ne accentuano la sportività assieme ai generosi cerchi che possono essere anche da 18”. E, infatti, Paula Fabregat-Andreu, direttrice dei progetti di design, parla della Clio VI come di quella “più espressiva e più dinamica che mai, sempre fedele alla sua identità con una carrozzeria, quasi liquida, che avvolge con eleganza gli elementi ultra-tecnici”, precisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uno stile che accende la passione. La nuova Clio si riconosce al primo sguardo

Nuova Renault Clio RS 2026: arriva ricordando la Clio Williams?

Immagina una vettura che unisce l’eredità storica di Renault con un futuro di prestazioni elevate. La nuova Renault Clio RS 2026 si presenta come una hot-hatch moderna, caratterizzata da un design audace, tecnologia all’avanguardia e un’anima sportiva. Un mix perfetto tra stile e sostanza, pronta a conquistare chi cerca emozioni di guida intense e un’auto che fa della performance il suo marchio di fabbrica.

Nuova Renault Clio, il design parla un linguaggio: stile e abitacolo rivoluzionati

La nuova Renault Clio di sesta generazione si presenta con un design rinnovato, che combina stile e funzionalità. L’abitacolo è stato rivisitato per offrire maggiore comfort e tecnologia, mantenendo un equilibrio tra eleganza e praticità. Un modello pensato per chi cerca un’auto affidabile, moderna e senza eccessi, capace di adattarsi alle esigenze di ogni giorno con sobrietà e attenzione ai dettagli.

