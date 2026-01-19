UniFortunato Volley superata al tie break da Pozzuoli

La UniFortunato Volley Benevento è stata sconfitta al tie-break dalla Pallavolo Pozzuoli nel match disputato al Rampone. Si tratta della prima sconfitta stagionale per la squadra campana, in una partita caratterizzata da equilibrio e elevata qualità tecnica. Una sfida che ha messo in evidenza l’impegno e la competitività delle due formazioni, offrendo un confronto appassionante e di livello.

Tempo di lettura: 2 minuti Prima sconfitta stagionale al Rampone per la UniFortunato Volley Benevento che cede al tie-break alla Pallavolo Pozzuoli al termine di una gara intensa, combattuta e di alto livello tecnico. Il punteggio finale di 2-3 (23-25, 25-17, 21-25, 25-15, 12-15) non racconta fino in fondo quanto visto in campo, con l’Accademia capace di tenere testa alla seconda forza del campionato e a lungo padrona del gioco. Il match si apre con grande equilibrio: Benevento parte forte e conduce il primo set fino al 21-19, ma nel finale è Pozzuoli a trovare lo spunto giusto e a chiudere 23-25. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - UniFortunato Volley superata al tie break da Pozzuoli L’UniFortunato Volley Benevento ospita Pozzuoli: domani big match al Rampone contro la seconda in classifica

Domani, l’UniFortunato Volley Benevento affronta al Rampone la squadra di Pozzuoli, seconda in classifica. Dopo un positivo inizio di girone di ritorno, questa partita rappresenta un’occasione importante per confermare il proprio stato di forma e proseguire nel percorso di crescita. La sfida si preannuncia equilibrata e di grande livello, offrendo agli appassionati un momento di interesse e attenzione per il volley locale. Leggi anche: Volley serie A2. Emma Villas cade al tie break. Niente da fare con Sorrento Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dopo il brillante avvio del girone di ritorno, l’UniFortunato Volley Benevento è attesa domani da uno degli appuntamenti più importanti di questo momento della stagione. - Dopo il brillante avvio del girone di ritorno, l’UniFortunato Volley Benevento è attesa domani da uno degli appuntamenti più importanti di questo momento della stagione. sanniosport.it

, ' Nel nuovo appuntamento col magazine giallorosso, in primo piano l'impegno dell'UniFortunato Volley Benevento, in campo domenica al Rampone con la Pallavolo Pozzuoli. Spazi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.