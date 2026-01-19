Un’altra discarica abusiva si è formata, questa volta sotto una telecamera spenta. Nonostante la presenza di segnali che indicano il controllo, i rifiuti sono stati lasciati in un’area non autorizzata. La situazione evidenzia ancora una volta la necessità di interventi più efficaci per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e tutelare l’ambiente.

Il cartello che indica la presenza di una telecamera c’è: c’è la “pallina“ e c’è anche il contenitore dell’impianto. Peccato che all’interno non sia presente alcun apparecchio per la rilevazione delle immagini. Ci troviamo nei pressi di Cascina Arcagnago, ai piedi della statale 412 della Val Tidone. Per accedervi si percorre una stradina secondaria che parte dalla rotatoria con la SP40 Binasco–Melegnano. Da alcuni anni, purtroppo, la zona è sotto l’attacco di delinquenti ambientali. Troppo spesso vengono abbandonate masserizie e rifiuti di ogni genere, molte volte da parte di svuota-cantine o aziende di smaltimento che, per risparmiare denaro, invece di conferire regolarmente i loro carichi li scaricano in aree poco trafficate o nascoste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’altra discarica abusiva. La montagna di rifiuti sotto la telecamera (spenta)

Una montagna di rifiuti sotto le finestre, in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residenti

A Quarto Oggiaro, in via Val Malenco, si è formata una piccola discarica a cielo aperto sotto le finestre dei residenti. Le persone coinvolte si approfittano di orari tranquilli per smaltire rifiuti ingombranti, creando disagio e preoccupazione tra i cittadini. La situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per garantire decoro e rispetto delle normative ambientali nella zona.

Leggi anche: Ancona: rifiuti pericolosi e amianto in fiamme: la discarica abusiva di Paterno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Un’altra discarica abusiva. La montagna di rifiuti sotto la telecamera (spenta) - Carpiano, distesa di immondizia vicino a Cascina Arcagnago sotto la Val Tidone. ilgiorno.it