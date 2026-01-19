Una vittoria che non cancella i dubbi | la Salernitana resta un brutto anatroccolo

La Salernitana torna alla vittoria a Caravaggio, segnando anche la seconda partita consecutiva senza subire gol. Tuttavia, i dubbi sulla squadra rimangono, nonostante il risultato positivo. Dopo la gara, l’allenatore Raffaele ha comunque sottolineato alcuni aspetti della prestazione, evidenziando un miglioramento, ma senza eliminare le incertezze che ancora accompagnano il percorso della formazione.

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Il ritorno alla vittoria e la seconda partita senza subire gol sono le uniche note liete che emergono dal successo ottenuto ieri a Caravaggio dalla Salernitana nonostante il tecnico Raffaele, a fine gara, abbia cercato di esaltare la prova offerta dalla sua squadra. La realtà ci restituisce un quadro completamente diverso: contro l’Atalanta Under 23 i granata hanno per l’ennesima volta palesato difficoltà nell’imporre il gioco, una lentezza di manovra inspiegabile, assoluta povertà di idee soprattutto in fase di finalizzazione. Aiutata dall’espulsione lampo di Cissè, in superiorità numerica praticamente per tutto il match e addirittura in undici contro nove per quasi metà secondo tempo la Salernitana ha comunque prodotto pochissimo confermando tutte le perplessità delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

