Buongiorno. Un’infezione da HPV contratta in passato può riattivarsi durante la gravidanza, anche se si è negativizzata in precedenza. La presenza di HPV, specialmente in gravidanza, richiede attenzione e monitoraggio medico. È importante consultare il proprio ginecologo per valutare eventuali rischi e adottare le precauzioni adeguate, garantendo così la salute sia della madre sia del bambino.

Buongiorno, da adolescente ho avuto un’infezione da HPV ad alto rischio, che poi si è negativizzata. Oggi ho 31 anni e sono alla mia prima gravidanza. Lo screening in gravidanza è venuto tutto negativo, ma non riesco a smettere di pensare a quel vecchio HPV e ho paura che possa riattivarsi ora che il sistema immunitario è più “debole”. Può succedere davvero? È consigliabile fare un pap test o un HPV test in gravidanza o è meglio aspettare il post-partum? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Una vecchia infezione da HPV può riattivarsi in gravidanza?”

