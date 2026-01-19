Una vecchia infezione da HPV può riattivarsi in gravidanza?
L’infezione da HPV può riattivarsi durante la gravidanza. Sebbene molte infezioni si risolvano nel tempo, alcune possono riattivarsi in presenza di cambiamenti immunitari. È importante consultare un medico per monitorare lo stato di salute e ricevere i consigli più adeguati durante la gravidanza.
Buongiorno, da adolescente ho avuto un’infezione da HPV ad alto rischio, che poi si è negativizzata. Oggi ho 31 anni e sono alla mia prima gravidanza. Lo screening in gravidanza è venuto tutto negativo, ma non riesco a smettere di pensare a quel vecchio HPV e ho paura che possa riattivarsi ora che il sistema immunitario è più “debole”. Può succedere davvero? È consigliabile fare un pap test o un HPV test in gravidanza o è meglio aspettare il post-partum? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
