Una vecchia infezione da HPV può riattivarsi in gravidanza?

Durante la gravidanza, alcune infezioni virali come l’HPV possono riattivarsi, anche se in passato sono state eliminate. È importante monitorare la situazione con il medico, che può valutare eventuali rischi e adottare le misure più appropriate. Se hai avuto un’infezione da HPV ad alto rischio in passato, rivolgiti al ginecologo per un controllo specifico e per ricevere consigli personalizzati durante la gravidanza.

Buongiorno, da adolescente ho avuto un'infezione da HPV ad alto rischio, che poi si è negativizzata. Oggi ho 31 anni e sono alla mia prima gravidanza. Lo screening in gravidanza è venuto tutto negativo, ma non riesco a smettere di pensare a quel vecchio HPV e ho paura che possa riattivarsi ora che il sistema immunitario è più "debole". Può succedere davvero? È consigliabile fare un pap test o un HPV test in gravidanza o è meglio aspettare il post-partum?

