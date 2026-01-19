Una vecchia infezione da HPV può riattivarsi in gravidanza?

Buongiorno. Un’infezione da HPV ad alto rischio può riattivarsi in gravidanza, anche se in passato si è risolta spontaneamente. La gravidanza può influenzare il sistema immunitario, favorendo possibili riattivazioni. È importante consultare il medico per un monitoraggio appropriato e ricevere consigli specifici sulla gestione della salute durante la gravidanza.

Buongiorno, da adolescente ho avuto un’infezione da HPV ad alto rischio, che poi si è negativizzata. Oggi ho 31 anni e sono alla mia prima gravidanza. Lo screening in gravidanza è venuto tutto negativo, ma non riesco a smettere di pensare a quel vecchio HPV e ho paura che possa riattivarsi ora che il sistema immunitario è più “debole”. Può succedere davvero? È consigliabile fare un pap test o un HPV test in gravidanza o è meglio aspettare il post-partum? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

