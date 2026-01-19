Un gruppo ambientalista di Eastbourne ha lanciato un appello per volontari, invitandoli a partecipare alla pulizia di una spiaggia locale, ricoperta da patatine fritte crude, cipolle e relativi sacchetti. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti e a tutelare l'ambiente marino, coinvolgendo la comunità in un intervento pratico per ripristinare la pulizia e la bellezza della costa.

Roma, 19 gennaio 2026 - Una spiaggia inglese coperta di patatine fritte crude e cipolle, e dei loro sacchetti è il triste spettacolo che si sono trovati davanti il gruppo ambientalista Plastic Free Eastbourne, che ha lanciato un appello sui social per reclutare volontari che possano aiutare a ripulire lungo la costa dell'East Sussex. "Il disastro causato da un container che ha riversato migliaia di sacchi di patatine e cipolle su questo fragile tratto di terra", si legge in un post. Patatine e cipolle erano nei container persi da due navi cargo a inizio mese. Oggi la Cnn ha reso noto che le operazioni di pulizia sono iniziate martedì scorso, ma servono più volontari per raccolta, e soprattutto per i sacchetti di plastica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una spiaggia inglese sommersa da patatine e cipolle. Gruppo ambientalista cerca volontari per ripulirla

