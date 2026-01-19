Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov | la trama dell’opera alla Prima della Scala 2025
Oggi, domenica 7 dicembre 2025, si tiene la Prima della Scala di Milano 20252026, con la rappresentazione dell’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov. Un appuntamento importante nel calendario culturale, che offre l’opportunità di scoprire questa coinvolgente opera, nota per la sua profondità emotiva e il suo significato storico. La serata rappresenta un momento di riflessione sulla musica e il teatro italiani.
Oggi, domenica 7 dicembre 2025, ci sarà la Prima della Scala di Milano 20252026, con la rappresentazione dell'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov. Qui la trama e il cast dell'opera.
Lady Macbeth. God save the Queen in scena al Teatro Superga - Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Superga di Nichelino ospita Lady Macbeth – God save the Queen, uno ... mentelocale.it
Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Trailer (Teatro alla Scala)
Debut at the Salzburg Festival as Lady Macbeth in Verdi’s Macbeth, with Piero Cappuccilli, 1984. - facebook.com facebook
