una dakar vinta per due secondi

Una Dakar vinta per soli due secondi. Nella categoria moto, dopo aver percorso migliaia di chilometri, la vittoria è sfuggita a pochi passi dalla conclusione a causa di una svolta sbagliata da chi conduceva fino a pochi chilometri dall’arrivo. Un risultato che dimostra quanto ogni dettaglio possa fare la differenza in una delle competizioni più impegnative al mondo.

Nella gara delle moto, dopo migliaia di chilometri e dopo una svolta sbagliata di chi era primo fino a pochi chilometri dall’arrivo Il 17 gennaio è finita la 48esima edizione del Rally Dakar, che per il settimo anno consecutivo si è svolto in Arabia Saudita. Dopo quasi ottomila chilometri di gara, quasi cinquemila dei quali di prova speciale cronometrata, la gara di moto è stata vinta dall’argentino Luciano Benavides, del Red Bull KTM Factory Racing. Alla partenza dell’ultima tappa Benavides era secondo con oltre tre minuti di ritardo dallo statunitense Ricky Brabec, alla guida di una Honda. Benavides è riuscito a superarlo e a vincere per due secondi, su un tempo totale di oltre 49 ore, dopo una gran rimonta e dopo che negli ultimi chilometri dell’ultima tappa Brabec ha sbagliato strada. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il suo avversario si perde, Luciano Benavides vince la Dakar per due secondi: esito assurdo

Luciano Benavides ha conquistato la vittoria alla Dakar con un margine di soli due secondi su Ricky Brabec. L’ultimo tratto della gara ha visto il suo avversario smarrirsi negli ultimi tre chilometri, determinando un risultato sorprendente. La competizione si è conclusa con un esito inaspettato, evidenziando quanto la precisione e la concentrazione siano fondamentali in questa gara.

Si chiude la Dakar 2026 tra conferme, sorprese, vittorie per 2 secondi ed emozioni a non finire

Si conclude la Dakar 2026, la quarantottesima edizione della celebre corsa off-road in Arabia Saudita. Un evento che ha visto conferme, sorprese e vittorie sfiorate di pochi secondi, regalando due settimane di competizioni intense e ricche di emozioni. La gara, composta da 13 tappe più il prologo, ha messo alla prova i partecipanti tra insidie e colpi di scena, confermando il suo ruolo come la competizione più dura al mondo.

