Una città a 30 chilometri Biancani frena Vitri preme Gli attivisti | Più coraggio
A circa 30 chilometri da Pesaro, si sono svolti incontri tra attivisti e cittadini, riflettendo sulla necessità di maggior coraggio nelle azioni ambientali e sociali. Durante il pranzo sociale
di Leonardo Damen Una tavolata giovane ha riempito ieri la Velostazione di Pesaro per il pranzo sociale "Al passo di tutt*". L’obiettivo? Rispondere alla domanda: che strada vuole prendere Pesaro sulla mobilità e sulla città 30? Con città 30 si intende un modello urbano in cui il limite di velocità massimo su quasi tutte le strade cittadine viene abbassato da 50 chilometri orari a 30. Un modello sperimentato a Bologna, non senza polemiche. L’incontro, con protagonisti proprio gli attivisti di Bologna 30, ha portato testimonianze e un inevitabile confronto politico. Da Bologna arriva la scossa. "Pesaro è già molto avanti nel dialogo con la politica", osserva Simona Larghetti, oggi consigliera comunale e regionale in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
