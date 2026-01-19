una borsa di studio dedicata a tamburi

L’iniziativa prevede l’assegnazione di sei borse di studio dedicate ai giovani italiani scomparsi in Svizzera. Un gesto che mira a ricordare e onorare la loro memoria, valorizzando il loro spirito e la loro energia. Lucia Borgonzoni sottolinea come questa iniziativa rappresenti un modo per mantenere vivo il ricordo di ragazzi pieni di vita, offrendo opportunità di studio e di crescita alle future generazioni.

"L’idea di dare vita a sei borse di studio intitolate ai ragazzi italiani che hanno perso la vita in Svizzera mi è sembrata da subito bella, perché questi ragazzi erano pieni di vita e di energia – racconta Lucia Borgonzoni (foto) con commozione –. Fare sì che il loro ricordo rimanga nelle speranze di tanti altri ragazzi significa fare riflettere non solo i giovani, ma anche gli adulti. L’Italia intera si è stretta attorno a loro e al dolore delle famiglie, l’Italia intera li considera suoi figli. Troppo spesso si parla di giovani in maniera negativa, penso anche al ragazzo accoltellato a morte a La Spezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È aperto il bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, rivolta a studenti impegnati nello sviluppo di tesi di laurea magistrale sul tema della Nonviolenza. L’iniziativa mira a sostenere e promuovere approfondimenti e ricerche in questo ambito, offrendo un’opportunità concreta ai giovani studiosi delle Università e degli Istituti Superiori italiani.

