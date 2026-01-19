Una borsa di studio dedicata a Tamburi
L’iniziativa prevede l’assegnazione di sei borse di studio dedicate ai giovani italiani scomparsi in Svizzera. Un gesto che mira a ricordare e onorare la loro memoria, valorizzando il loro spirito e la loro energia. Lucia Borgonzoni sottolinea come questa iniziativa rappresenti un modo per mantenere vivo il ricordo di ragazzi pieni di vita, offrendo opportunità di studio e di crescita alle future generazioni.
"L’idea di dare vita a sei borse di studio intitolate ai ragazzi italiani che hanno perso la vita in Svizzera mi è sembrata da subito bella, perché questi ragazzi erano pieni di vita e di energia – racconta Lucia Borgonzoni (foto) con commozione –. Fare sì che il loro ricordo rimanga nelle speranze di tanti altri ragazzi significa fare riflettere non solo i giovani, ma anche gli adulti. L’Italia intera si è stretta attorno a loro e al dolore delle famiglie, l’Italia intera li considera suoi figli. Troppo spesso si parla di giovani in maniera negativa, penso anche al ragazzo accoltellato a morte a La Spezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Borsa di studio “Bruno Bernacchia”, per l’anno 2025/2026 dedicata alla figura di Romolo Lupino
Al via il bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” dedicata al tema della Nonviolenza
È aperto il bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, rivolta a studenti impegnati nello sviluppo di tesi di laurea magistrale sul tema della Nonviolenza. L’iniziativa mira a sostenere e promuovere approfondimenti e ricerche in questo ambito, offrendo un’opportunità concreta ai giovani studiosi delle Università e degli Istituti Superiori italiani.
"Una borsa di studio dedicata a Tamburi" - "L’idea di dare vita a sei borse di studio intitolate ai ragazzi italiani che hanno perso la vita in Svizzera ... ilrestodelcarlino.it
Pubblicata la graduatoria definitiva Borsa di Studio A.A. 2025/26 per i corsi di dottorato e specializzazione! Consulta l’esito graduatoria qui: Sportello Studente sportellostudente.dsu.toscana.it / Esiti graduatorie Salva il link nei preferiti per monitora facebook
Borse di studio per viaggio all’estero per giovanissimi con la Fondazione Zis x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.