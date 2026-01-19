Un raro esempio di uguaglianza sullo schermo | come Martin Luther King Jr salvò Star Trek di cui era grande fan

Martin Luther King Jr. svolse un ruolo fondamentale nel supportare Star Trek, considerato un esempio di rappresentazione inclusiva e di uguaglianza sullo schermo. La serie, trasmessa tra il 1966 e il 1969, ha contribuito a promuovere temi di diversità e giustizia sociale, trasformandosi in un’icona culturale. La sua approvazione e il suo sostegno furono determinanti per il successo e l’impatto duraturo di questa pionieristica produzione televisiva.

La serie originale di Star Trek, trasmessa tra il 1966 e il 1969, è ricordata principalmente per aver trasformato la fantascienza televisiva da intrattenimento leggero a veicolo di riflessione filosofica. Ma il suo impatto andò ben oltre: il creatore Gene Roddenberry immaginò un XXIII secolo in cui l’umanità aveva superato ogni forma di pregiudizio, mentre l’equipaggio della USS Enterprise incontrava regolarmente forme di vita aliene con i loro stessi difetti, creando lo scenario perfetto per esplorare i diritti civili. Tra i telespettatori più assidui della serie figurava Martin Luther King Jr. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Un raro esempio di uguaglianza sullo schermo”: come Martin Luther King Jr. salvò Star Trek (di cui era grande fan) Il compleanno di Trump corrisponderà alla giornata gratuita nei parchi nazionali americani (scalzando Martin Luther King)

Il compleanno di Donald Trump sarà celebrato con una giornata di ingresso gratuito nei parchi nazionali degli Stati Uniti, sostituendo la tradizionale commemorazione di Martin Luther King. La decisione dell’amministrazione Trump di riscrivere il calendario delle visite gratuite sta suscitando reazioni contrastanti tra attivisti e politici. Leggi anche: Terni, Marco Iapadre: “Risanamento stradale in via del Centenario al via poi Martin Luther King”. La programmazione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Carlo Maratti: un raro esempio di mostra sulla sua opera incisoria in Ancona - Fino al prossimo 15 marzo la Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona ospita la mostra “Carlo Maratti e l’incisione”, che si inserisce nel programma ufficiale del Comitato Nazionale per le Cele ... exibart.com

Oggi 17 Gennaio si festeggia S. Antonio Abate. Nella la statua polimaterica, in legno stoffa, gesso e colla, raffigurante Sant’Antonio Abate datata 1575, un raro esempio di scultura scampato al terremoto del 1693. Proveniente dall'antica chiesa di S.Antonio A facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.