Un Posto al Sole Whoopi Goldberg fa il suo esordio | in quale puntata la vedremo

Whoopi Goldberg farà il suo debutto in Un Posto al Sole, interpretando un nuovo personaggio. La sua presenza sarà visibile in una delle prossime puntate della serie, aggiungendo un tocco di novità alla trama. La notizia, ormai nota da tempo, interessa i fan che attendono di scoprire in quale episodio l’attrice premio Oscar farà il suo esordio nel celebre Palazzo Palladini.

La notizia è nota ormai da tempo, un premio Oscar sta per varcare la soglia del famoso Palazzo Palladini. Sta infatti per scoccare l'ora di Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole. A partire dalla prossima settimana, l'attrice statunitense entrerà a far parte del cast della soap opera più longeva della televisione italiana. Interpreterà l'enigmatica Eleanor Price. Un'operazione che giunge nel momento giusto, non a caso. Questo è infatti l'anno del trentennale della serie, andata in onda per la prima volta il 21 ottobre 1996. Un anniversario importante, celebrato con un colpo di scena dal sapore internazionale, che rilancia di colpo l'ambizione narrativa del prodotto

Un posto al sole - Whoopi Goldberg sconvolge Upas: misteri, affari e cambiamenti radicali!

