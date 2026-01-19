Un posto al sole | alla fine Raffaele resterà il portiere di palazzo Palladini

Eduardo viene accolto in “società” dalla banda di criminali ricettatori amici di Stella, e da quel momento si sente rinato. Tanto da riprendere anche i rapporti con Clara. A dimostrazione che fare la persona per bene proprio non era nei suoi panni. Ma è il rischio del crimine, la sua linfa vitale. Le vacanze comunque si concludono bene per tutti, anche se da settimane non abbiamo più notizie di casa Ferri. Nunzio inizia a fare i reel per il Vulcano, ed è uno stimolo per riavvicinarsi a Rossella. Anche tra Micaela e Samuel va alla grande, come tra Rosa e Damiano, e persino Michele e Silvia si sono ripresi da tutti i problemi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

