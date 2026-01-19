Un pomeriggio da dimenticare Mai un guizzo da Orso e Odgaard Freuler-Pobega crepe nelle diga Castro tra gli ultimi ad arrendersi

Un pomeriggio difficile per il Torino, con la squadra che fatica a trovare slancio e incisività. Orso e Odgaard sono rimasti senza occasioni chiare, mentre le crepe nella mediana si sono fatte sentire. Ravaglia, comunque, non può essere ritenuto responsabile sui due gol subiti, inclusa la conclusione di Piccoli, su cui ha poco potere di intervento. Una partita da analizzare con calma e senza drammi.

Ravaglia 6. Non ha colpe sui due gol dei viola. Sì, anche su quello di Piccoli, perché è una carambola velenosa sulla quale difficilmente poteva essere più reattivo. In più nella ripresa nega il 3-0 a Pongracic. Casale 5,5. Meglio del Vitik di Verona. Non commette errori veri, ma i due gol presi nel cuore dell'area chiamano in causa anche le negligenze indirette dei due centrali. Heggem 5,5. Un paio di strafalcioni in uscita palla al piede, anche lui mostra spaesamenti che fino a Vigo non si vedevano. Miranda 5. Dodò lo svernicia, saltandolo come un brillo con irrisoria facilità. Mezzo voto in più perché nel finale sorregge bene la fase offensiva con tanti palloni, non sempre precisi, che butta nel cuore dell'area.

Il Bologna torna in campo con le convinzioni rafforzate dalle recenti vittorie. Tra le protagoniste, Orso, Odgaard e Castro, contribuiscono a migliorare il rendimento della squadra. A Verona, si riprende la competizione europea, offrendo ai tifosi un nuovo motivo di entusiasmo. La stagione prosegue con obiettivi chiari e l’attenzione rivolta alla crescita costante del team. Le ultime: dopo l’assaggio di San Siro, Remo potrebbe tornare titolare già domani sera. Davanti ballottaggio Castro-Dallinga. Freuler punta la sua Atalanta, Orso ristabilito

Dopo l'ultimo impegno a San Siro, Remo Freuler potrebbe tornare in campo già domani sera, con un possibile ballottaggio tra Castro e Dallinga in attacco. La squadra si è allenata ieri, con sedute differenziate per i giocatori più impegnati e allenamenti regolari per gli altri, tra cui Freuler e Orsolini, che rappresentano alcune delle poche notizie positive in un momento difficile per il Bologna.

Che vittoria per il Manchester United di Carrick nel derby contro il City Mbeumo, Dorgu e addirittura 3 goal annullati per un pomeriggio da dimenticare per Guardiola e i suoi: ora l'Arsenal ha la chance di andare a +9 - facebook.com facebook

