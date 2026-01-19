Un padovano alla ribalta | Marco Trevisan vicepresidente nazionale Confapi
Marco Trevisan, presidente di Confapi Padova, è stato nominato vicepresidente nazionale di Confapi. Questa nomina riflette il suo ruolo di rilievo nel settore delle piccole e medie imprese italiane. Con un’esperienza consolidata, Trevisan contribuirà allo sviluppo delle politiche associative a livello nazionale, portando avanti gli interessi delle imprese del territorio. La sua presenza in Giunta di Presidenza rappresenta un passo importante per la rappresentanza delle imprese padovane.
Marco Trevisan, presidente di Confapi Padova, entra nella nuova Giunta di Presidenza nazionale di Confapi. La nomina, deliberata dal Direttivo della Confederazione a Roma, lo rende unico rappresentante veneto nell’organismo chiamato a guidare la rappresentanza delle piccole e medie industrie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
