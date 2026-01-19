Un padovano alla ribalta | Marco Trevisan nella giunta nazionale Confapi

Marco Trevisan, presidente di Confapi Padova, entra nella nuova Giunta di Presidenza nazionale di Confapi. La nomina, deliberata dal Direttivo della Confederazione a Roma, lo rende unico rappresentante veneto nell’organismo chiamato a guidare la rappresentanza delle piccole e medie industrie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Un padovano alla ribalta: Marco Trevisan vicepresidente nazionale Confapi

Leggi anche: Confapi porta Dante a Rubano. Trevisan e Pasqualetti: «Gli imprenditori non sono solo attori economici»

