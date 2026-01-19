Nel contesto dei social media, l'identità digitale assume un ruolo sempre più rilevante. Recenti test indipendenti su LinkedIn, diventati virali negli Stati Uniti, hanno evidenziato come le piattaforme digitali possano contribuire ad amplificare le disuguaglianze sociali. Questo fenomeno mette in luce l’importanza di analizzare attentamente il rapporto tra presenza online e dinamiche sociali, in un’epoca in cui il digitale influenza sempre più la nostra realtà quotidiana.

N ell’universo dei social media la nostra identità digitale può pesare più dei nostri contenuti. Negli ultimi mesi, una serie di test indipendenti condotti da diversi utenti su LinkedIn, diventati rapidamente virali negli Stati Uniti, ha portato alla luce un fenomeno sorprendente. Cambiando semplicemente l’indicazione del genere nel profilo da “donna” a “uomo”, molti professionisti hanno registrato un’impennata verticale nelle visualizzazioni dei propri post e nelle interazioni ricevute. Un esperimento sociale che apre una finestra, decisamente preoccupante, su come anche la tecnologia rifletta i nostri stessi limiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un meccanismo digitale amplifica le disuguaglianze della società

