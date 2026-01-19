Un laboratorio civico per Venezia | cento idee a confronto
È iniziato il percorso di “Ri-pensare Venezia”, un laboratorio civico volto a raccogliere idee e proposte per il futuro della città. Negli ultimi due anni, il progetto ha coinvolto circa 250 partecipanti tra accademici, professionisti, rappresentanti di associazioni e categorie. L’obiettivo è promuovere un confronto costruttivo e condiviso, contribuendo a definire strategie sostenibili e innovative per Venezia.
