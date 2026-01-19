Un fatto gravissimo nel parcheggio sotto casa a Como | la segnalazione

Un episodio grave nel parcheggio sotto casa a Como: un finestrino infranto e oggetti personali sottratti. Un episodio che suscita preoccupazione e mette in discussione la sicurezza di chi utilizza regolarmente lo spazio. È importante segnalare e affrontare questi episodi per sensibilizzare sulla tutela della proprietà e della serenità dei residenti.

Finestrino spaccato e furto in via Torriani. “Paghiamo il parcheggio, ma chi ci tutela?” Un finestrino infranto, oggetti personali rubati e la sensazione di non essere al sicuro nemmeno sotto casa. È quanto accaduto in via Torriani, a Como, in un’area residenziale centrale dove i parcheggi sono regolamentati e a pagamento. Un episodio che non viene raccontato solo come fatto di cronaca, ma come segnale più ampio di un problema di sicurezza percepita. Proprio il contesto in cui è avvenuto il furto rende la vicenda ancora più pesante: una zona abitata, vissuta ogni giorno, dove cittadini e lavoratori dovrebbero sentirsi tutelati.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: La segnalazione: "Da settimane ragazzi sotto l'effetto degli stupefacenti nel parcheggio di fronte al Bingo" Leggi anche: Beccato a spacciare nel parcheggio sotto casa: 18enne arrestato dai carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Federconsumatori Campania: “Fatto gravissimo che priva i piccoli cittadini di un fondamentale punto di riferimento” - L' Associazione Federconsumatori Campania, anche a nome del Comitato genitori dei trapiantati di cuore e trapianti adulti, manifesta assoluto sconcerto per quanto anticipato a mezzo stampa dal ... quotidianosanita.it #AFRAGOLA decine di auto vandalizzate alla Stazione Alta Velocita'. Episodio gravissimo che mette al centro i problemi del parcheggio nella grande stazione e l'urgenza di soluzioni. Servizio a cura di Maurizio Cerbone #NANOTV #OnTheRoad #TheBackGro facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.