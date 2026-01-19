Un anno di Donald Trump Il bilancio di D’Anna

Un anno di Donald Trump al centro dell’attenzione politica e mediatica, caratterizzato da continui cambi di direzione e dichiarazioni provocatorie. A Washington si riconosce un periodo segnato da azioni rapide e sfide imprevedibili, con un bilancio che riflette incertezze e tensioni. Questo articolo analizza gli eventi più significativi di un anno complesso, offrendo una panoramica obiettiva e approfondita su un periodo di profonda trasformazione politica.

A year of Trump? Blitz, twists and boastful, without certainties. Un anno di Trump? Blitz, colpi di scena e smargiassate a ripetizione senza certezze, ammettono a Washington. Molto più crude, sull'onda della crescente tensione per la Groenlandia, le valutazioni prevalenti in Europa: "Un anno da Tso psichiatrico" è la valutazione più caustica. Di certo c'è che durante il primo anno del ritorno alla Casa Bianca il tycoon ha fatto registrare il superamento del record delle cinque dichiarazioni al giorno sopra le righe o fuorvianti stabilito, secondo il Washington Post, nei 12 mesi del primo mandato.

Un anno di Donald Trump: il boom dei social e i post più "sconvonlgenti"

Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca ha visto un’intensa attività sui social media e numerosi post che hanno suscitato discussioni. Analizzando questi dodici mesi, è possibile evidenziare le scelte più controverse e i record di ordini esecutivi, offrendo un quadro chiaro e sobrio di un periodo caratterizzato da decisioni e comunicazioni che hanno avuto un impatto significativo a livello nazionale e internazionale.

Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili

Gli Stati Uniti hanno comunicato il rinvio di un anno, al 2027, dell’introduzione dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, da cucina e da bagno. La decisione mira a consentire una valutazione più approfondita delle conseguenze economiche e commerciali di tali misure, evitando impatti immediati sul mercato dei consumatori e delle aziende coinvolte.

