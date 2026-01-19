Un altro brodino per il Pontedera | Cerretti illude ma nella ripresa il Pineto fa pari

Nel match tra Pontedera e Pineto, il risultato si conclude con un pareggio 1-1. Dopo un primo tempo in cui Cerretti aveva portato avanti i padroni di casa, nella ripresa il Pineto ha trovato il gol del pareggio. Una partita equilibrata, che mantiene entrambe le squadre in corsa per obiettivi stagionali, senza particolari emozioni o situazioni di particolare rilievo.

