Un altro brodino per il Pontedera | Cerretti illude ma nella ripresa il Pineto fa pari
Nel match tra Pontedera e Pineto, il risultato si conclude con un pareggio 1-1. Dopo un primo tempo in cui Cerretti aveva portato avanti i padroni di casa, nella ripresa il Pineto ha trovato il gol del pareggio. Una partita equilibrata, che mantiene entrambe le squadre in corsa per obiettivi stagionali, senza particolari emozioni o situazioni di particolare rilievo.
Pontedera – Pineto 1-1 PONTEDERA: Biagini; Cerretti, Piana, Mbambi; Paolieri, Scaccabarozzi (40?st Wagner), Caponi, Faggi (34?st Manfedonia), Perretta; Yeboah (25?st Nabian), Ianesi (25?st Vitali). A disposizione: Vannucchi, Strada, Giacomelli, Gueye, Migliardi, Pretato, Pietrelli, Bassanini, Beghetto, Battimelli. All.: Banchieri. PINETO: Tonti; Frare, Postiglione, Capomaggio (1’st Marrancone); Gagliardi (32?st Serbouti), Lombardi, Germinario (1?st Schirone), Borsoi; D’Andrea, Pellegrino (47?st Mastropietro); Vigliotti. A disposizione: Marone, Boccacci, Amadio, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Sabatelli, Falò, Menna, Di Lazzaro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Il Pontedera non va oltre il pareggio con il Pineto. I granata restano ultimi in classifica
Il Pontedera conclude la partita contro il Pineto con un pareggio di 1-1. La squadra granata, che resta all’ultimo posto in classifica, ha affrontato una sfida difficile contro una formazione di alta posizione. La partita ha evidenziato le criticità e le opportunità della squadra in questa fase della stagione.
