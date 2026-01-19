Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono I ragazzi irresistibili al Toniolo

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, il Teatro Toniolo di Mestre ospita

I due protagonisti della commedia di Neil Simon, giustamente giudicato uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita dando vita a un duo diventato famoso come I ragazzi irresistibili e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. In scena vediamo i due vecchi attori che, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni nel tentativo di ridare vita ad un numero comico che li ha resi famosi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il grande teatro americano al Masini: Orsini e Branciaroli in scena con "I ragazzi irresistibili"

Al Teatro Masini di Faenza, dal 19 al 21 gennaio, si presenta la commedia

Orsini e Branciaroli, una vita sul palco

Umberto Orsini e Franco Branciaroli, due figure di rilievo del teatro italiano, sono protagonisti della commedia “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon. Lo spettacolo, tradotto da Masolino D’Amico, sarà in scena al teatro Masini di Faenza da domani fino al 21 gennaio, alle ore 21. Un’occasione per apprezzare la loro esperienza e il talento in un contesto teatrale di qualità.

