Ukraine’s top commander says Russia plans big boost in drone production

Il comandante militare ucraino ha dichiarato che la Russia sta aumentando significativamente la produzione di droni, senza manifestare interesse per negoziati di pace. Questa strategia indica una volontà di rafforzare le capacità militari senza cercare una soluzione diplomatica immediata. La notizia evidenzia le tensioni in corso e la crescente attenzione alle modalità di escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia.

Jan 18 (Reuters) - Ukraine's top military commander said Russia is showing no signs of interest in talks leading to a peace deal and, instead, is boosting arms production, including a target of 1,000 drones per day. "On the contrary, we see an increase in intensity of military actions, an increase in the number of offensive enemy groupings, an increase in production of strike weapons, missiles and drones," Oleksandr Syrskyi told the online media outlet lb.ua in an interview published on Sunday. "At the moment, the enemy produces daily 404 'Shaheds' (Iranian-designed drones) of different kinds. And the plans are to increase that.

Un attacco con droni provenienti dall'Ucraina ha provocato due incendi in un impianto industriale a Rostov-on-Don, in Russia. L'evento ha causato ferite a quattro persone e danni ad alcuni edifici residenziali. L'incidente rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni tra i due paesi, evidenziando le ripercussioni sulla sicurezza e sull'infrastruttura della regione. Drone strike cuts power supply in Russia-held parts of Ukraine’s Zaporizhzhia region

Un attacco con droni ha causato un'interruzione dell'energia elettrica nella regione di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia in Ucraina. Oltre 200.000 utenti hanno perso l'alimentazione, evidenziando ancora una volta le tensioni e le difficoltà nella zona. L'evento sottolinea le sfide legate alla sicurezza e alla stabilità energetica in un'area segnata da conflitti persistenti.

