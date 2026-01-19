UFFICIALE! RAI1 | SHOW MUSICALE DIVERSO PER MILLY CARLUCCI AL SABATO SERA

La Rai1 ha annunciato ufficialmente che, a partire dalla prossima primavera, Milly Carlucci condurrà un nuovo show musicale nel sabato sera. Dopo diverse indiscrezioni, la conferma arriva dai vertici della rete pubblica. Il programma, intitolato “Diverso”, si inserisce nel palinsesto come un nuovo talent musicale, offrendo agli spettatori un appuntamento settimanale dedicato alla musica e alla scoperta di nuovi talenti.

Dopo tante indiscrezioni, ora la certezza per voce dei vertici della Tv di Stato. Milly Carlucci condurrà in primavera un nuovo talent musicale nel sabato sera di Rai1. Il Cantante Mascherato anche quest’anno rimane nel cassetto, così come il revival di Notti sul Ghiaccio. Non c’è budget, i soldi sono finiti, si ripete nei corridoi. E o si fanno bene o non si fanno. Allora spunta uno show musicale. Dagospia ha parlato niente meno che di un nuovo Canzonissima, il primo talent musicale della tv italiana, nato in radio come torneo di canzoni nel 1956 con il titolo “Le Canzoni della Fortuna”, per approdare in tv nel 1958. 🔗 Leggi su Bubinoblog

